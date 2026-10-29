На оживленном перекрестке Уфы меняют светофоры

На пересечении улиц Цюрупы и Октябрьской революции сотрудники «Уфагорсвета» начали переносить светофоры на новые опоры. В связи с чем до 31 октября на перекрестке отключили все световые указатели. Водителей и пешеходов просят быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения и следовать дорожным знакам.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, работы ведутся в рамках реконструкции улицы Октябрьской революции.