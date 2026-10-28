На оживленном перекрестке в центре Уфы отключат светофоры

На перекрестке улиц Цюрупы и Октябрьской революции в Уфе временно отключат светофоры. Меры будут приняты с 29 по 31 октября.

По данным мэрии города, здесь проведут работы по переносу светофорного оборудования на новые опоры. В связи с этим и запланировано отключение светофоров.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе закроют парковку у конгресс-холла «Торатау».