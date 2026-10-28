В Уфе закроют парковку у конгресс-холла «Торатау»

По данным пресс-службы мэрии города, будет закрыта парковка возле конгресс-холла «Торатау», на площади им. Салавата Юлаева 30 октября с 6 до 17 часов.

Меры приняты в связи с подготовкой и проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе появятся новые улицы.