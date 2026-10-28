В Уфе появятся новые улицы

В Дёмском и Ленинском районах появятся улицы Владимира Высоцкого, Николая Красникова, Васили Фаттаховой и Туган як. Новые названия присвоили сегодня на втором заседании горсовета шестого созыва.

В повестке рассматриваемых вопросов — внесение изменений в бюджет на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов, присвоение очередного звания «Почётный гражданин Уфы», установление границ территориального общественного самоуправления в посёлке «Третья Пристань» Кировского района столицы и другие.