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15:40 (UTC+5), 29 Октября 2026

На Креативной неделе в Уфе пройдут экскурсии по традициям Башкирии

2 и 3 ноября в пространстве «Резиденция традиций» в уфимском конгресс-холле «Торатау» в рамках форума «Российская креативная неделя — Евразия» пройдут бесплатные обзорные экскурсии.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Гости смогут увидеть экспозицию «Национальные музыкальные инструменты», заглянуть в «Этническую юрту» и узнать о традициях башкирского чая на травах, сообщили в пресс-службе минпредпринимательства и туризма РБ.

Посещение групповое — от 5 до 12 человек, продолжительность — до 45 минут. Запись по телефону: 8 (917) 42-41-249.

График экскурсий:

  • 2 ноября — 11.00, 13.00 и 16.00;
  • 3 ноября — 11.00.

Кроме того, 3 ноября в 16 часов состоится открытие персональной выставки художника Лилии Римовой.

Напомним, со 2 по 4 ноября в Башкирии пройдет фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия». Уфа станет первым городом страны, который примет этот форум в международном масштабе. В деловой программе форума запланировано около 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. Ожидается участие международных экспертов и представителей многих регионов России и более 10 стран. Одним из ключевых событий станет вручение второй региональной премии «Создатели», учреждённой в 2025 году по инициативе Главы Башкортостана. Идея возникла как одна из мер поддержки креативной индустрии. В этом году на рассмотрение поступило 619 заявок. Церемония награждения пройдет 3 ноября в 18.00 в концертном зале конгресс-холла «Торатау». Также будет организована онлайн-трансляция церемонии в социальных сетях сообщества «Креативный Башкортостан».

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