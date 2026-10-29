Главный эпидемиолог Башкирии рассказал о новом штамме коронавируса

В России на данный момент не зарегистрировано ни одного случая заражения новым вариантом коронавируса PJ.2.1. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов, комментируя текущую эпидемиологическую ситуацию.

По словам специалиста, вирус SARS-CoV-2 продолжает эволюционировать. Если в марте текущего года специалисты обсуждали вариант BA.3.2, то сегодня в центре внимания находится другой представитель линии «Омикрон» — PJ.2.1.

«На сегодняшний день оснований для паники нет. По последним данным Роспотребнадзора, в России случаев заражения этим вариантом не зарегистрировано. Мониторинг ситуации ведется непрерывно. Ведомство не располагает данными о том, что PJ.2.1 вызывает более тяжелое течение COVID-19, чаще приводит к пневмониям или дыхательной недостаточности», — подчеркнул Азат Мухаметзянов.

Эпидемиолог пояснил, что появление нового варианта вируса — это естественный процесс эволюции, который не означает неизбежного роста заболеваемости.

«Именно поэтому во всем мире и в нашей стране огромное значение придается молекулярно-генетическому мониторингу. Он позволяет нам вовремя замечать изменения вируса, отслеживать его свойства и прогнозировать возможное влияние на эпидемический процесс. Мы держим ситуацию на контроле», — добавил главный эпидемиолог республики.

Азат Мухаметзянов призвал жителей Башкирии сохранять спокойствие, соблюдать стандартные меры профилактики и доверять только проверенной информации из официальных источников.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в Башкирии было зарегистрировано почти 16 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.