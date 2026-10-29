Башкирия вошла в топ-3 по активности голосования за объекты благоустройства

Республика занимает второе место по числу объектов, которые благоустраиваются в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом в передаче «Честно говоря» на канале БСТ рассказала министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
«Впереди нас только Московская область и Севастополь. У них примерно по 171 объекту, у республики — 170», — прокомментировала Голованова.
Ранее стало известно, что ежегодно за объекты благоустройства голосуют 700 тысяч жителей Башкирии. Всего в регионе за семилетку благоустроили более тысячи общественных пространств.
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