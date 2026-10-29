Ежегодно за объекты благоустройства голосуют 700 тысяч жителей Башкирии

Как напомнила Голованова, в 2026-м на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от республики подали 12 заявок, 5 из которых победили.

«Это Благовещенск, село Малояз Салаватского района, Туймазы, Янаул и Стерлитамак. Их мы начнем в 2027 году, а завершим в 2028-м. В текущем же году заканчиваем Белебей, Салават и Учалы», — поделилась министр ЖКХ РБ.

По ее информации, при выборе каждого пространства его будущую концепцию обсуждают совместно с жителями. А при голосовании в рамках «Формирования комфортной городской среды» на суд людей выставляют три-четыре проекта, которые затем определяют пользовательским голосованием.

Напомним, ранее все города Башкирии признали благоприятными для жизни.