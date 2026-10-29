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15:45 (UTC+5), 29 Октября 2026

Ежегодно за объекты благоустройства голосуют 700 тысяч жителей Башкирии

Не менее 700 тысяч жителей Башкортостана каждый год участвуют в голосовании за преображение общественных пространств и территорий в рамках федеральных конкурсов. Об этом сообщили глава минЖКХ РБ Ирина Голованова в программе «Честно говоря» на канале БСТ.

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Арсен Муртазин «Честно говоря»
Фото: Арсен Муртазин | «Честно говоря»
Иван Вавилов

Как напомнила Голованова, в 2026-м на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от республики подали 12 заявок, 5 из которых победили.

«Это Благовещенск, село Малояз Салаватского района, Туймазы, Янаул и Стерлитамак. Их мы начнем в 2027 году, а завершим в 2028-м. В текущем же году заканчиваем Белебей, Салават и Учалы», — поделилась министр ЖКХ РБ.

По ее информации, при выборе каждого пространства его будущую концепцию обсуждают совместно с жителями. А при голосовании в рамках «Формирования комфортной городской среды» на суд людей выставляют три-четыре проекта, которые затем определяют пользовательским голосованием.

Напомним, ранее все города Башкирии признали благоприятными для жизни.

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