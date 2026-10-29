Башкирия поделится опытом по разведению зубров

«Принимаю участие в тематической программе делегации РФ в рамках сессии XVII Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Ереван в эти дни стал центром дипломатии в сфере биоразнообразия. На сессии „Национальное достояние: сохраняем, устойчиво используем, передаем по наследству“ вместе с коллегами обсудим сохранение природного наследия России и устойчивое использование заповедных территорий при взаимодействии бизнеса, местных сообществ и особо охраняемых природных территорий. С удовольствием поделюсь опытом Башкортостана по восстановлению европейского зубра», — написал в канале Макс Нияз Фазылов.
Напомним, Башкортостан стал первым пилотным регионом в России по разведению зубров беловежской популяции. Сейчас Башкортостан — единственный субъект РФ, где зубры, привезенные из Беларуси, содержатся в вольной среде.
Стратегическая цель — к 2030 году обеспечить создание устойчивой группировки зубров, способной к самовоспроизводству. Это достигается при численности не менее 50 особей, способных к размножению. Работа по разведению зубров в регионе проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Впереди — важные обсуждения и решения, направленные на сохранение природного наследия для будущих поколений. Приступаем к работе. Надеюсь на конструктивное взаимодействие и плодотворное сотрудничество», — резюмировал Нияз Фазылов.
Ранее замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ минэкологии России Сергей Белянский отметил хорошее состояние зубров в Башкортостане.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.