Башкирия поделится опытом по разведению зубров

«Принимаю участие в тематической программе делегации РФ в рамках сессии XVII Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии. Ереван в эти дни стал центром дипломатии в сфере биоразнообразия. На сессии „Национальное достояние: сохраняем, устойчиво используем, передаем по наследству“ вместе с коллегами обсудим сохранение природного наследия России и устойчивое использование заповедных территорий при взаимодействии бизнеса, местных сообществ и особо охраняемых природных территорий. С удовольствием поделюсь опытом Башкортостана по восстановлению европейского зубра», — написал в канале Макс Нияз Фазылов.

Напомним, Башкортостан стал первым пилотным регионом в России по разведению зубров беловежской популяции. Сейчас Башкортостан — единственный субъект РФ, где зубры, привезенные из Беларуси, содержатся в вольной среде.

Стратегическая цель — к 2030 году обеспечить создание устойчивой группировки зубров, способной к самовоспроизводству. Это достигается при численности не менее 50 особей, способных к размножению. Работа по разведению зубров в регионе проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Впереди — важные обсуждения и решения, направленные на сохранение природного наследия для будущих поколений. Приступаем к работе. Надеюсь на конструктивное взаимодействие и плодотворное сотрудничество», — резюмировал Нияз Фазылов.

Ранее замдиректора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ минэкологии России Сергей Белянский отметил хорошее состояние зубров в Башкортостане.