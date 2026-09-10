Эксперт отметил хорошее состояние группировки зубров в Башкирии

– Численность этих животных в России составляет 3230 особей. Крупнейшие их популяции – в Орловской, Калужской, Брянской, Тульской областях, – сказал Сергей Белянский. – Проект по восстановлению башкирской популяции чистокровных зубров беловежской линии реализуют три года. За это время получен приплод, что говорит о хорошем состоянии группировки.
Глава Башкортостана поблагодарил федеральное ведомство за поддержку и подчеркнул важность интеграции башкирских проектов в общероссийскую систему сохранения редких видов животных.
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