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17:34 (UTC+5), 10 Сентября 2026

Эксперт отметил хорошее состояние группировки зубров в Башкирии

Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минэкологии России Сергей Белянский сегодня на заседании регионального отделения РГО отметил, что в стране накопили значительный опыт содержания и разведения зубров.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

– Численность этих животных в России составляет 3230 особей. Крупнейшие их популяции – в Орловской, Калужской, Брянской, Тульской областях, – сказал Сергей Белянский. – Проект по восстановлению башкирской популяции чистокровных зубров беловежской линии реализуют три года. За это время получен приплод, что говорит о хорошем состоянии группировки.

Глава Башкортостана поблагодарил федеральное ведомство за поддержку и подчеркнул важность интеграции башкирских проектов в общероссийскую систему сохранения редких видов животных.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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