Эксперт отметил хорошее состояние группировки зубров в Башкирии

– Численность этих животных в России составляет 3230 особей. Крупнейшие их популяции – в Орловской, Калужской, Брянской, Тульской областях, – сказал Сергей Белянский. – Проект по восстановлению башкирской популяции чистокровных зубров беловежской линии реализуют три года. За это время получен приплод, что говорит о хорошем состоянии группировки.

Глава Башкортостана поблагодарил федеральное ведомство за поддержку и подчеркнул важность интеграции башкирских проектов в общероссийскую систему сохранения редких видов животных.