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14:42 (UTC+5), 28 Октября 2026

В заказнике «Кунгак» Башкирии найдены орудия браконьеров

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Владислав Горин министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Фото: Владислав Горин | министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Эдуард Кускарбеков
Журналист

В Башкирии на территории государственного природного зоозаказника «Кунгак» инспекторы по охране ООПТ обнаружили орудия браконьерства. Во время рейда они нашли охотничье ружьё, капканы, металлические тросы, приспособленные под петли для поимки животных, деревянный черенок с заострённым металлическим наконечником и мешок с разделанным мясом.

Владислав Горин министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Владислав Горин министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Владислав Горин министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Владислав Горин министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
Фото: Владислав Горин | министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан
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Сотрудники заказника вызвали оперативную группу полиции Мелеуза. Они осмотрели место происшествия и изъяли все предметы для незаконной добычи диких животных. Началось разбирательство по установке всех обстоятельств произошедшего.

«На особо охраняемых природных территориях действуют особые правила охраны природы. Незаконная охота, установка капканов и петель недопустимы. Продолжаем следить за состоянием особо охраняемых природных территорий и оперативно реагировать на любые угрозы», — отметили в заказнике «Кунгак».

Ранее в Башкирии на озере Евакуль браконьеры застрелили лебедей.

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