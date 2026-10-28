В заказнике «Кунгак» Башкирии найдены орудия браконьеров

Сотрудники заказника вызвали оперативную группу полиции Мелеуза. Они осмотрели место происшествия и изъяли все предметы для незаконной добычи диких животных. Началось разбирательство по установке всех обстоятельств произошедшего.

«На особо охраняемых природных территориях действуют особые правила охраны природы. Незаконная охота, установка капканов и петель недопустимы. Продолжаем следить за состоянием особо охраняемых природных территорий и оперативно реагировать на любые угрозы», — отметили в заказнике «Кунгак».

Ранее в Башкирии на озере Евакуль браконьеры застрелили лебедей.