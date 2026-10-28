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10:01 (UTC+5), 28 Октября 2026

В Уфе зрители концерта-реквиема «Каждый третий» писали письма-треугольники

Почта России бесплатно доставит письма зрителей концерта-реквиема «Каждый третий», которые они сложили в треугольники по образцу военных лет и опустили в почтовые ящики, расположенные в государственном концертном зале «Башкортостан», где прошла театральная постановка.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

«Каждый третий» — это масштабный проект Республики Беларусь, в котором соединены концерт, спектакль и документальное повествование на основе фото- и видеодокументов времён Великой Отечественной войны и послевоенного времени, а также современных исследований. Он посвящён памяти всех жертв и героям тех событий. В нашем регионе проект реализуется при поддержке правительства Республики Башкортостан.

В день проведения концерта-реквиема в фойе концертного зала прошли тематические выставки, в том числе фотовыставка «Судьбы, сложенные в треугольник», организованная информационным агентством Беларуси БелТА и Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны.

Каждый зритель, посетивший выставку, мог написать на специальном бланке письмо и самостоятельно сложить его по образцу фронтового письма-треугольника. Письмо можно было бесплатно отправить в любую точку России и Беларуси. Эту возможность предоставила Почта России, сотрудники которой помогали людям правильно указать адрес и индекс получателя и опустить послание в расположенный здесь же почтовый ящик.

— Благодаря совместным усилиям получилась возможность организовать такой масштабный проект. У нас на площадке работают три выставки от Республики Башкортостан и три выставки Республики Беларусь. Мы здесь представляем, как наши воины освобождали территорию Белоруссии, как воевали партизаны в тылу врага, можно написать письма, которые доставят бесплатно в любую точку России и Беларуси. Мы должны быть благодарны всем нашим дедам и прадедам. В республике нет ни одной семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. А в Белоруссии, к сожалению, погиб каждый третий, это недавно стало известно. Наш священный долг всегда помнить о них. Герои не умирают, пока мы о них помним. И наша обязанность передавать эту память нашему молодому поколению, – отметил и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов. 

Ранее создатели белорусского концерта-реквиема «Каждый третий» рассказали об особенностях проекта. Его уже посмотрели зрители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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