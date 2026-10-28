В Башкирии в конце октября будет тепло и сухо

По данным синоптиков, в республике с 28 по 30 октября осадков не ожидается. Ветер будет переменным: 28 октября — слабым, а 29 и 30 октября сменится на умеренный западный с возможными порывами.

Температурный фон останется стабильным на протяжении всех трех дней: ночью от -3 до -8 градусов, местами до +3 градусов, днем: +10, +15 градусов.

Ранее в Башкирии спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.