В Башкирии спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В юго-восточных районах республики прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, предупреждает МЧС Башкирии. Также ночью и завтра утром ожидаются туман с видимостью 500 м и менее. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо соблюдать правила: пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, напоминают спасатели.

Ранее «Башинформ» публиковал подробный прогноз погоды на ближайшие дни.