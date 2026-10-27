В Башкирии прогнозируется сухая погода с перепадами температур

По данным синоптиков, в ближайшие три дня, с 27 по 29 октября, осадков не ожидается. Ветер будет переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью составит -2, -7°, местами до +3°, днем +10, +15°.

В отдельных юго-восточных районах республики прогнозируются чрезвычайная пожарная опасность и туман, видимость 500 м и менее.

Ранее в Уфе назвали актуальные цены продуктов на сельхозярмарках.