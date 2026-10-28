В Башкирии расширили список доступных по принципу «одного окна» услуг

В перечень госуслуг, доступных жителям в МФЦ, добавлены присвоение спортивных разрядов и присвоение квалификационных категорий спортивных судей. Аналогичные услуги включены и в рекомендуемый перечень типовых муниципальных услуг — речь идёт о втором и третьем спортивных разрядах, а также о статусах спортивного судьи второй и третьей категории (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта).

Кроме того, в список вошли 13 новых услуг военного комиссариата РБ — от назначения пенсии по случаю потери кормильца и страховых выплат до выдачи удостоверений ветерана боевых действий и обеспечения гарантий погребения военнослужащих.

Также в перечень добавлена услуга Республиканского центра социальной поддержки населения по приёму заявлений на включение в программу адресного сопровождения.

Напомним, жители Башкирии могут применять карту «Мир» как льготную «Алгу».