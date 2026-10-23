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11:56 (UTC+5), 23 Октября 2026

Жители Башкирии могут применять карту «Мир» как льготную «Алгу»

Услуга доступна пенсионерам по возрасту и людям с инвалидностью от 14 лет.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова
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В Башкирии продолжает действовать система льготного проезда в общественном транспорте по карте «Мир». Льгота доступна пенсионерам по возрасту и гражданам с инвалидностью старше 14 лет, уточнили в Нацбанке по РБ. Чтобы воспользоваться ею, нужно до конца месяца зарегистрировать карту «Мир» на Госуслугах. Если зарегистрироваться до конца октября, услуга начнёт действовать с 1 ноября.

Принцип работы такой: пассажир расплачивается своей зарегистрированной картой «Мир» и за 13 поездок набирает 600 руб. — и ещё 77 поездок до конца месяца будут бесплатными.

Аналогичным образом действует так называемая социальная «Алга» (Единый социальный проездной билет), доступная ветеранам труда и другим льготникам: 90 поездок в месяц за 600 руб.

В Башкирии льгота по карте «Мир» будет действовать у перевозчиков, которые обслуживают ЕСПБ (город и пригород): «Башавтотранс», «Автомиг» (Уфа), «Уфимские автобусные линии», Служба речных переправ (Уфа), УфаГЭТ (городской электротранспорт), Стерлитамакское троллейбусное управление, Салаватское трамвайное управление.

Кроме того, карта «Мир» позволяет получать льготы в учреждениях культуры, а также в некоторых магазинах. Например, в числе участников проекта — Национальный музей РБ.

Ранее сообщали, что это пилотный проект правительства РФ и НСПК по автоматическому предоставлению социальных льгот через карты «Мир». В нём участвуют Башкортостан, Ростовская и Тюменская области. Также готовится сервис по получению этих льгот через биометрию и «Макс», чтобы можно было обходиться без карты.

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