В Башкирии «обкатают» новую цифровую госуслугу

Государственные сервисы в России развиваются на основе обратной связи, а услуги группируются по принципу жизненных ситуаций, когда для решения одной задачи человеку нужно заполнить одно заявление вместо десятка. Наиболее востребованные ЖС — «Поступление в вуз» (более 32 млн обращений на Госуслугах) и «Выход на пенсию» (почти 15 млн обращений).

Следующий шаг — ещё более активное внедрение искусственного интеллекта. Об этом говорил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения».

Среди новых решений — запущенный в августе сервис получения социальных льгот. Человек выбирает на «Госуслугах» карту «Мир» и «привязывает» к ней положенные ему скидки — на проезд, в магазинах и других местах. Пилот стартовал в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях (более подробно об этом писали ранее). Уже готовится к запуску сервис, который позволит получать те же льготы по биометрии и через мессенджер «Макс» — карту носить с собой не придётся.

Россияне, проживающие за рубежом, также смогут получать услуги в формате МФЦ. Соответствующий проект готовится к запуску на базе «Русского дома» в Ташкенте.