В Башкирии пристав предотвратил пронос газового баллончика в здание суда

Судебный пристав обратил внимание на подозрительное поведение одного из посетителей. В ходе проверки выяснилось, что мужчина пытался пронести в здание средство самообороны. После четкого разъяснения действующих правил посетитель добровольно предъявил газовый баллончик, который относится к категории предметов, не разрешенных к проносу в помещения суда.

Оперативные и грамотные действия сотрудника позволили избежать возможной угрозы и гарантировать безопасность как для работников суда, так и для других посетителей.

«По данному факту проводится дальнейшая проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за нарушение правил поведения в суде», — сообщили в республиканской службе судебных приставов.

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