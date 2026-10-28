В Башкирии пристав предотвратил пронос газового баллончика в здание суда

Судебный пристав обратил внимание на подозрительное поведение одного из посетителей. В ходе проверки выяснилось, что мужчина пытался пронести в здание средство самообороны. После четкого разъяснения действующих правил посетитель добровольно предъявил газовый баллончик, который относится к категории предметов, не разрешенных к проносу в помещения суда.
Оперативные и грамотные действия сотрудника позволили избежать возможной угрозы и гарантировать безопасность как для работников суда, так и для других посетителей.
«По данному факту проводится дальнейшая проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности за нарушение правил поведения в суде», — сообщили в республиканской службе судебных приставов.
Ранее полиция Уфы проверила конфликт из-за собаки.
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