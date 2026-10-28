Отравление не подтвердилось: полиция Уфы проверила конфликт из-за собаки

Как сообщили в ведомстве, 21 октября в полицию поступило заявление от 45-летней местной жительницы. Женщина просила привлечь к ответственности 26-летнюю квартиросъемщицу и троих ее знакомых. По версии заявительницы, подозреваемые, снимавшие жилье посуточно, отравили ее собаку неизвестными веществами.

В тот же день было зарегистрировано встречное заявление от 26-летней девушки. Она сообщила, что 45-летняя женщина нанесла ей телесные повреждения прямо в съемной квартире.

24 октября обе стороны подали заявления о прекращении разбирательства. Несмотря на это, полиция провела проверку.

Сотрудники осмотрели съемную квартиру с использованием служебной собаки — подозрительных предметов обнаружено не было. Кроме того, экспертиза не выявила следов запрещенных веществ в крови питомца.

Сейчас стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и опрашивают возможных свидетелей.

Ранее жительница Башкирии двумя ножами нанесла 18 ранений своему супругу.