Отравление не подтвердилось: полиция Уфы проверила конфликт из-за собаки

Как сообщили в ведомстве, 21 октября в полицию поступило заявление от 45-летней местной жительницы. Женщина просила привлечь к ответственности 26-летнюю квартиросъемщицу и троих ее знакомых. По версии заявительницы, подозреваемые, снимавшие жилье посуточно, отравили ее собаку неизвестными веществами.
В тот же день было зарегистрировано встречное заявление от 26-летней девушки. Она сообщила, что 45-летняя женщина нанесла ей телесные повреждения прямо в съемной квартире.
24 октября обе стороны подали заявления о прекращении разбирательства. Несмотря на это, полиция провела проверку.
Сотрудники осмотрели съемную квартиру с использованием служебной собаки — подозрительных предметов обнаружено не было. Кроме того, экспертиза не выявила следов запрещенных веществ в крови питомца.
Сейчас стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и опрашивают возможных свидетелей.
Ранее жительница Башкирии двумя ножами нанесла 18 ранений своему супругу.
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