В Башкирии на Российской креативной неделе вручат премию «Создатели-2026»

В этом году местом проведения станет концертный зал конгресс-холла «Торатау». Организаторы обещают яркую церемонию. Режиссером станет уроженка Уфы, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», постановщик концертных проектов для театров, фестивалей и культурных институций Ляйсан Сафаргулова.
Участие в торжественной церемонии примут представители творческой экономики республики и России. Победители будут объявлены в 10 основных и нескольких специальных номинациях.
Как рассказали в оргкомитете премии, сейчас идет оценивание проектов. В этом году на конкурс поступило 619 заявок. Наибольшее количество проектов подано в сферах народного художественного промысла и ремесел, отдыха и развлечений, культурного наследия, гастрономии, дизайна, арт-индустрии.
Международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия» состоится в Уфе 2-4 ноября. Форум впервые объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.
В деловой программе форума запланировано более 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. Ожидается участие международных экспертов и представителей более 10 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Абхазия, Индия, Кыргызстан, Иран, Бразилия и Египет. Среди международных спикеров — основатель Международной недели моды в Маниле и Международного фестиваля модных фильмов Бренч Белло (Филиппины), основатель Goobird Technology и цифровой платформы для кинематографистов Hivideo Сунь Бин (Китай), директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян (Армения) и другие.
Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте. Следить за новостями премии «Создатели-2026» можно на сайте Креативный Башкортостан.
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