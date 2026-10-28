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12:51 (UTC+5), 28 Октября 2026

В Башкирии на Российской креативной неделе вручат премию «Создатели-2026»

3 ноября в рамках форума «Российская креативная неделя – Евразия» состоится торжественная церемония вручения премии «Создатели-2026». Это одно из самых значимых событий республики в сфере креативных индустрий.

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Дмитрий Михайлов предоставлено «Башинформу»
Фото: Дмитрий Михайлов | предоставлено «Башинформу»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

В этом году местом проведения станет концертный зал конгресс-холла «Торатау». Организаторы обещают яркую церемонию. Режиссером станет уроженка Уфы, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», постановщик концертных проектов для театров, фестивалей и культурных институций Ляйсан Сафаргулова.

Участие в торжественной церемонии примут представители творческой экономики республики и России. Победители будут объявлены в 10 основных и нескольких специальных номинациях. 

Как рассказали в оргкомитете премии, сейчас идет оценивание проектов. В этом году на конкурс поступило 619 заявок. Наибольшее количество проектов подано в сферах народного художественного промысла и ремесел, отдыха и развлечений, культурного наследия, гастрономии, дизайна, арт-индустрии. 

Международный фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Евразия» состоится в Уфе 2-4 ноября. Форум впервые объединит представителей России и стран-партнеров для формирования совместных креативных продуктов, новых рынков и устойчивых экономических связей.

В деловой программе форума запланировано более 30 мероприятий с участием более 100 спикеров. Ожидается участие международных экспертов и представителей более 10 стран, среди которых Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Абхазия, Индия, Кыргызстан, Иран, Бразилия и Египет. Среди международных спикеров — основатель Международной недели моды в Маниле и Международного фестиваля модных фильмов Бренч Белло (Филиппины), основатель Goobird Technology и цифровой платформы для кинематографистов Hivideo Сунь Бин (Китай), директор Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна Вардан Мкртчян (Армения) и другие. 

Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте. Следить за новостями премии «Создатели-2026» можно на сайте Креативный Башкортостан. 

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