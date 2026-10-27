За сутки в Уфе задержали 8 нетрезвых водителей

По данным пресс-службы ведомства, всего за 24 часа инспекторы пресекли 393 нарушения ПДД. Основные виды правонарушений распределились следующим образом:

28 водителей и пассажиров нарушили правила использования ремней безопасности;

25 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам;

16 нарушений зафиксировано в правилах перевозки детей-пассажиров;

26 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.

Кроме того, за управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержали 8 водителей. Еще 5 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Ранее в Башкирии мать оштрафовали за то, что попросила сына сесть за руль авто.