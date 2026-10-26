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12:02 (UTC+5), 26 Октября 2026

В Башкирии мать оштрафовали за то, что попросила сына сесть за руль авто

Жительница села Ташкиново решила сэкономить на такси и попросила своего несовершеннолетнего сына отвезти её и мужа в гости на автомобиле «Лада Приора», который она сама же ранее подарила ребёнку.

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ГАИ РБ Мах
Фото: ГАИ РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Как сообщили в пресс-службе госавтоинспекции РБ, у парня нет водительских прав, однако мать сама передала ему ключи от машины, а отец не стал возражать.

Поездка закончилась для всей семьи протоколами. Подростку грозит штраф от 5000 до 15 000 рублей за управление автомобилем без прав. Машину забрали на штрафстоянку. Матери, как инициатору поездки, грозит штраф в размере 30 000 рублей за передачу управления лицу без водительского удостоверения.

Ранее в Башкирии за сутки в ДТП погибли три человека.

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