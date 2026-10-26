В Башкирии за сутки в ДТП погибли три человека

По предварительным данным пресс-службы ГАИ РБ, накануне вечером на 33 км автодороги Толбазы – Красноусольский Гафурийского района 57-летний водитель «Рено Каптюр» допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ниссан Кардон». В аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия.

Через несколько часов в Хайбуллинском районе на 32 км автодороги Юлдыбаево – Акъяр – Сара, 62-летний водитель грузовика «Ситрак» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины. В ДТП водитель от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Поздно вечером в Уфимском районе погиб пешеход. ДТП произошло на 10 км автодороги Уфа – Зубово – Чишмы. 43-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части дороги. В результате аварии пешеход, личность которого устанавливается, от полученных телесных повреждений скончался.

Ранее в Уфе спасатели вытащили водителя из разбитой машины.