В Уфе спасатели сняли испуганную кошку с дерева

В Единый дежурно-диспетчерский центр (ЕДДС) города поступил сигнал о том, что домашняя кошка забралась на дерево и не может спуститься самостоятельно. Пушистая путешественница оказалась на высоте около 10 метров.

На место оперативно прибыли сотрудники управления гражданской защиты. Оценив ситуацию, спасатели поднялись по стволу, бережно сняли испуганное животное и передали его в руки взволнованной хозяйке.

В результате спасательной операции кошка не пострадала, отделавшись лишь легким испугом.

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