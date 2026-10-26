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17:17 (UTC+5), 26 Октября 2026

В Башкирии мужчина расстрелял лебедей на озере

Личность браконьера быстро установили по номеру машины и записи камеры.

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Дмитрий Стрельников ЦРДЖ «Пин и Пуф»
Фото: Дмитрий Стрельников | ЦРДЖ «Пин и Пуф»
Дарья Касьянова
Журналист
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Накануне, 25 октября, на границе Уфимского и Иглинского районов мужчина расстрелял из ружья лебедей. Об этом сообщил руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Инцидент произошел на озере Евакуль. Свидетели рассказали, что браконьер поплыл на лодке за убитыми птицами, собрал их в мешки и загрузил в машину. Крики очевидцев его не остановили. Часть зверского процесса успели снять на камеру.

Сколько птиц убил мужчина, пока неизвестно, однако в воде обнаружили одну мёртвую птицу, которую он пропустил, а также одного раненого лебедя. Выжившая птица может есть и пить, активно двигается, но не взлетает. До наступления заморозков за ней будут наблюдать специалисты и выловят, если не оправится.

Личность браконьера быстро установили по номеру машины и записи камеры.

«Полиция поехала домой к мужчине, его комментарий: “Знать не знаю, ни в кого не стрелял”. Труп лебедя передали на экспертизу для обнаружения дроби», – говорит Дмитрий Стрельников.

Делом занимается полиция Уфимского района, ситуацию контролирует охотнадзор, обстоятельства выясняются.

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