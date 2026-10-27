В Уфе прошел гала‑концерт фестиваля «Русская песня – 2026»

В ГДК Уфы прошел гала‑концерт XIII Межрегионального фестиваля «Русская песня – 2026», сообщает администрация города.

Фестиваль, направленный на сохранение и развитие самобытного народного творчества, вновь собрал творческие коллективы и солистов из разных уголков республики и других регионов России. В этом году организаторы получили около 140 заявок. В гала-концерте приняли участие 20 творческих коллективов – около 250 артистов.

Концерт открылся выступлением духового оркестра ГДК и народного ансамбля бального и современно‑эстрадного танца «Феникс». В программе также приняли участие Государственная академическая хоровая капелла РБ имени Тагира Сайфуллина, народный артист РБ Александр Петров, а также многочисленные фольклорные и вокальные коллективы. Кульминацией вечера стало совместное исполнение композиции «Праздничная».

Дополнением к выступлениям стала выставка народных ремесел и декоративно‑прикладного искусства. Мастера представили резьбу и роспись по дереву, плетение из растительных материалов, художественную вышивку, ручное ткачество, керамику, лоскутное шитье, кружевоплетение и изделия из бересты.

Ранее сообщалось, что в России учредили премию в области народных художественных промыслов.