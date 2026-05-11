В России учредили премию в области народных художественных промыслов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об учреждении в России национальной премии в области народных художественных промыслов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
В 2026 году награда будет вручена впервые. Конкурс проводится по 10 номинациям, среди которых лучший мастер промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие, лучший общественный, образовательный и наставнический проекты. Также премию вручат за лучший туристический маршрут к местам бытования народных промыслов.
Участвовать в конкурсе смогут органы местного самоуправления, предприятия, ИП и самозанятые граждане. Решение о присуждении премий принимает специальный совет при минпромторге.
Ранее в Башкирии учредили новое почетное звание «Заслуженный мастер народных художественных промыслов РБ».
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