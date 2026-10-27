В Башкирии упразднят 2 деревни и объединят 2 села

27 октября на 37-м заседании Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан депутаты рассмотрели ряд инициатив по оптимизации административно-территориального устройства региона.
В первом чтении приняты законопроекты об упразднении фактически не существующих населенных пунктов:
В населенных пунктах давно никто не живет, социальная и транспортная инфраструктура ликвидирована. Муниципальные советы внесли законопроекты, отметив, что упразднение не повлечет социальных или экономических последствий.
Также парламентарии поддержали объединение двух сел в Татышлинском районе — Никольска и Верхних Татышлов.
«Главная цель объединения — газификация деревни Никольск. В деревне проживают 14 человек, общее число домохозяйств 32, из которых 22 дома пустуют и не имеют собственников. В населенном пункте отсутствуют газораспределительные сети, в связи с чем он не может быть включен в программу догазификации. Жители обоих сел согласились с объединением. Данная инициатива позволит включить населенные пункты в программу догазификации и будет способствовать их экономическому развитию», — отметил зампредседателя совета Татышлинского района Ахат Хаирзаманов.
Ранее на заседании утвердили вторую треть состава Общественной палаты Башкирии.
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