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Главная/Общество
12:15 (UTC+5), 27 Октября 2026

В Башкирии упразднят 2 деревни и объединят 2 села

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автор архив ИА «Башинформ»
Фото: автор | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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27 октября на 37-м заседании Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан депутаты рассмотрели ряд инициатив по оптимизации административно-территориального устройства региона.

В первом чтении приняты законопроекты об упразднении фактически не существующих населенных пунктов:

  • кордона Крутой Лог в Абзелиловском районе (основан в 1930-е годы для лесничих, пустует с 2000 гг.)
  • деревни Сашино в Фёдоровском районе (основана во второй половине XIX века)

В населенных пунктах давно никто не живет, социальная и транспортная инфраструктура ликвидирована. Муниципальные советы внесли законопроекты, отметив, что упразднение не повлечет социальных или экономических последствий.

Также парламентарии поддержали объединение двух сел в Татышлинском районе — Никольска и Верхних Татышлов.

«Главная цель объединения — газификация деревни Никольск. В деревне проживают 14 человек, общее число домохозяйств 32, из которых 22 дома пустуют и не имеют собственников. В населенном пункте отсутствуют газораспределительные сети, в связи с чем он не может быть включен в программу догазификации. Жители обоих сел согласились с объединением. Данная инициатива позволит включить населенные пункты в программу догазификации и будет способствовать их экономическому развитию», — отметил зампредседателя совета Татышлинского района Ахат Хаирзаманов.

Ранее на заседании утвердили вторую треть состава Общественной палаты Башкирии.

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