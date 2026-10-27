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11:53 (UTC+5), 27 Октября 2026

Госсобрание Башкирии утвердило вторую треть состава Общественной палаты РБ

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пресс-служба Госсобрание РБ
Фото: пресс-служба | Госсобрание РБ
Гульфия Акулова
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Сегодня на 37-м заседании Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан депутаты утвердили новый список членов Общественной палаты РБ. Проект постановления был внесен комитетом по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. С докладом по этому вопросу выступил председатель комитета Рустам Ишмухаметов.

Он сообщил, что 12 декабря истекает срок полномочий Общественной палаты Башкирии седьмого состава. 3 сентября началась процедура формирования Палаты нового, восьмого состава. В парламент республики поступили представления от 18 некоммерческих организаций. 

Парламентарии поддержали кандидатуры 10 представителей различных сфер деятельности, которые в ближайшее время приступят к работе в составе консультативно-совещательного органа:

Валитов Тимур Венерович — начальник Департамента дополнительного образования и инновационного развития БАГСУ.

Волков Александр Анатольевич — заместитель директора по производству и развитию ООО «Изотерм», заместитель руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ.

Гареева Айгуль Рашидовна — президент Благотворительного образовательного фонда «Мархамат».

Гильманов Артур Фаатович — председатель РОО «Позитивная среда», председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Республике Башкортостан, эксперт в области социального проектирования, управления НКО, эксперт Ресурсного центра аппарата Общественной палаты РБ.

Некрасова Рита Анатольевна — член правления Союза журналистов республики, журналист, активист довлатовского движения в Уфе.

Рахматуллина Зульфия Мухтаровна — генеральный директор Издательского дома «Республика Башкортостан».

Сафин Булат Анварович — адвокат коллегии адвокатов республики «Муратов и партнеры», председатель Центра общественной жизни РБ.

Таран Марина Александровна — директор по общим вопросам Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи республики.

Фарахова Диана Тагировна — директор уфимского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед», член центрального президиума ВОД «Матери России», председатель совета АНО «Матери Республики Башкортостан».

Хомячук Анатолий Владимирович — нотариус нотариального округа г. Уфа, член Нотариальной палаты Республики Башкортостан.

Напомним, Общественная палата Республики Башкортостан, созданная в 2009 году, является ключевым институтом, обеспечивающим взаимодействие граждан, общественных объединений с органами госвласти. Палата формируется в составе 30 человек по принципу разделения квот: треть членов утверждается Главой республики, треть избирается Государственным Собранием – Курултаем и еще треть — представителями действующего состава палаты.

Ранее 10 членов Общественной палаты РБ утвердил Радий Хабиров, сообщал «Башинформ».

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