Госсобрание Башкирии утвердило вторую треть состава Общественной палаты РБ

Сегодня на 37-м заседании Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан депутаты утвердили новый список членов Общественной палаты РБ. Проект постановления был внесен комитетом по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий. С докладом по этому вопросу выступил председатель комитета Рустам Ишмухаметов.
Он сообщил, что 12 декабря истекает срок полномочий Общественной палаты Башкирии седьмого состава. 3 сентября началась процедура формирования Палаты нового, восьмого состава. В парламент республики поступили представления от 18 некоммерческих организаций.
Парламентарии поддержали кандидатуры 10 представителей различных сфер деятельности, которые в ближайшее время приступят к работе в составе консультативно-совещательного органа:
Валитов Тимур Венерович — начальник Департамента дополнительного образования и инновационного развития БАГСУ.
Волков Александр Анатольевич — заместитель директора по производству и развитию ООО «Изотерм», заместитель руководителя регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РБ.
Гареева Айгуль Рашидовна — президент Благотворительного образовательного фонда «Мархамат».
Гильманов Артур Фаатович — председатель РОО «Позитивная среда», председатель регионального отделения Российского Красного Креста в Республике Башкортостан, эксперт в области социального проектирования, управления НКО, эксперт Ресурсного центра аппарата Общественной палаты РБ.
Некрасова Рита Анатольевна — член правления Союза журналистов республики, журналист, активист довлатовского движения в Уфе.
Рахматуллина Зульфия Мухтаровна — генеральный директор Издательского дома «Республика Башкортостан».
Сафин Булат Анварович — адвокат коллегии адвокатов республики «Муратов и партнеры», председатель Центра общественной жизни РБ.
Таран Марина Александровна — директор по общим вопросам Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи республики.
Фарахова Диана Тагировна — директор уфимского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед», член центрального президиума ВОД «Матери России», председатель совета АНО «Матери Республики Башкортостан».
Хомячук Анатолий Владимирович — нотариус нотариального округа г. Уфа, член Нотариальной палаты Республики Башкортостан.
Напомним, Общественная палата Республики Башкортостан, созданная в 2009 году, является ключевым институтом, обеспечивающим взаимодействие граждан, общественных объединений с органами госвласти. Палата формируется в составе 30 человек по принципу разделения квот: треть членов утверждается Главой республики, треть избирается Государственным Собранием – Курултаем и еще треть — представителями действующего состава палаты.
Ранее 10 членов Общественной палаты РБ утвердил Радий Хабиров, сообщал «Башинформ».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.