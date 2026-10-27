В Башкирии суд обязал выдать жилье ребенку-инвалиду

Мать мальчика обратилась в надзорное ведомство, так как муниципалитет отказался ставить их семью в очередь на жилье. По закону тяжелобольные дети имеют право на получение дополнительной жилой площади во внеочередном порядке.
Прокуратура подала иск в защиту прав ребенка. Суд встал на сторону ведомства и обязал муниципалитет предоставить семье благоустроенное жилье. Сейчас прокуратура контролирует, чтобы администрация исполнила это решение.
Ранее в Башкирии прокуратура отсудила деньги для ребенка-диабетика.
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