В Башкирии суд обязал выдать жилье ребенку-инвалиду

Мать мальчика обратилась в надзорное ведомство, так как муниципалитет отказался ставить их семью в очередь на жилье. По закону тяжелобольные дети имеют право на получение дополнительной жилой площади во внеочередном порядке.

Прокуратура подала иск в защиту прав ребенка. Суд встал на сторону ведомства и обязал муниципалитет предоставить семье благоустроенное жилье. Сейчас прокуратура контролирует, чтобы администрация исполнила это решение.

Ранее в Башкирии прокуратура отсудила деньги для ребенка-диабетика.