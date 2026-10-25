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10:05 (UTC+5), 25 Октября 2026

В Башкирии прокуратура отсудила деньги для ребенка-диабетика

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Прокуратура Нефтекамска заставила возместить расходы семье ребенка-инвалида. Из-за того, что в 2026 году девочке с сахарным диабетом не выдавали положенные по рецепту лекарства, ее матери пришлось покупать инсулин за свой счет.

Надзорное ведомство обратилось в суд. Суд встал на сторону семьи и в полном объеме взыскал с виновных потраченные на препараты деньги, а также назначил компенсацию морального вреда. Теперь прокуратура контролирует, чтобы судебное решение было исполнено, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Башкирии суд конфисковал автомобиль у водителя.

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