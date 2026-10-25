В Башкирии прокуратура отсудила деньги для ребенка-диабетика

Прокуратура Нефтекамска заставила возместить расходы семье ребенка-инвалида. Из-за того, что в 2026 году девочке с сахарным диабетом не выдавали положенные по рецепту лекарства, ее матери пришлось покупать инсулин за свой счет.

Надзорное ведомство обратилось в суд. Суд встал на сторону семьи и в полном объеме взыскал с виновных потраченные на препараты деньги, а также назначил компенсацию морального вреда. Теперь прокуратура контролирует, чтобы судебное решение было исполнено, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в Башкирии суд конфисковал автомобиль у водителя.