В Башкирии прокуратура отсудила деньги для ребенка-диабетика

Прокуратура Нефтекамска заставила возместить расходы семье ребенка-инвалида. Из-за того, что в 2026 году девочке с сахарным диабетом не выдавали положенные по рецепту лекарства, ее матери пришлось покупать инсулин за свой счет.
Надзорное ведомство обратилось в суд. Суд встал на сторону семьи и в полном объеме взыскал с виновных потраченные на препараты деньги, а также назначил компенсацию морального вреда. Теперь прокуратура контролирует, чтобы судебное решение было исполнено, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее в Башкирии суд конфисковал автомобиль у водителя.
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