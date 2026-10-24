В Башкирии суд конфисковал автомобиль у водителя

Иглинский суд вынес приговор 31-летнему местному жителю за повторную езду в нетрезвом виде без прав.
Мужчина управлял автомобилем «Хаима» в деревне Петрово-Федоровка и был остановлен сотрудниками ДПС.
В Иглинском районе по требованию прокуратуры мужчина за повторную пьяную езду лишился автомобиля. Ранее он уже привлекался за подобное нарушение к административной ответственности.
Суд назначил ему 200 часов обязательных работ и конфисковал машину в доход государства, сообщили в республиканской прокуратуре.
Ранее мы сообщали об угоне авто женщиной-дворником.
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