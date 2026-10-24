В Уфе 49-летняя дворник угнала машину со двора

В Уфе сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнюю женщину по подозрению в угоне автомобиля.

По информации МВД по РБ, женщина, работающая дворником, во дворе одного из домов на проспекте Октября заметила припаркованный автомобиль ВАЗ-2112, который был не заперт, а ключи находились в замке зажигания. Воспользовавшись ситуацией, она завела машину и скрылась.

Позже похищенный автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции на территории садового товарищества в Дёмском районе.

Подозреваемая призналась в угоне. Также она рассказала, что из салона машины похитила мобильный телефон владельца.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении уфимки.

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