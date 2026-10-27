В Башкирии недропользователь вывез с водоема более 20 тонн мусора

В Абзелиловском районе компания «Салаватское» провела экологический субботник на берегу озера Мулдаккуль. Проведение подобных мероприятий для недропользователя стало традицией. Ранее компания провела акцию «Кизил, живи!» по очистке берегов реки Большой Кизил, а также привела в порядок прибрежную зону реки Кага в селе Хамитово. На этот раз экологический десант «Салаватского» приехал на озеро Мулдаккуль, которое в народе называют Солёным.
Директор компании Тагир Бахтигареев отметил, что вклад недропользователя поможет сохранить красоту и чистоту природы Абзелиловского района.
«Мы здесь собрались по отличному поводу — сегодня вместе приведем в порядок прибрежную зону, уберем мусор, — приветствовал участников субботника директор компании Тагир Бахтигареев. — «Салаватское» продолжает традиционные экологические субботники. В этом году очистили берег реки Кага в селе Хамитово, а сегодня приехали к вам — в Краснобашкирское сельское поселение. Я призываю всех жителей и гостей нашего района беречь нашу природу!»
К коллективу компании присоединились жители Краснобашкирского сельского поселения. Всего около 100 человек привели в порядок прибрежную зону озера. После субботника недропользователь вывез с водоема более 20 тонн мусора. Глава сельсовета Гульюзум Сынгизова поблагодарила коллектив компании за вклад в благоустройство территорий и поддержку местных инициатив.
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