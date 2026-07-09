«Салаватское» благоустроило самое отдаленное село Абзелиловского района

Село расположено в окружении гор, на берегу реки Кага. Это место практически нетронуто цивилизацией: из-за горной местности сюда еще не дошел газ, к селу ведет грунтовая дорога. В этом живописном уголке природы сельчане живут степенно и мирно, своим трудом. Именно сюда компания «Салаватское» привезла свой «зеленый десант».

Несмотря на затяжной дождь с утра, на экологическую акцию собралось более 100 человек. Коллектив компании на субботник приехал не с пустыми руками — они привезли саженцы хвойных деревьев и многолетних цветов для всех учреждений Хамитовского сельсовета. Подарки руководителям организаций торжественно вручил директор «Салаватское» Тагир Бахтигареев. Несколько саженцев гортензии сразу же были высажены на территории школы. К новому учебному году их яркие цветы будут радовать школьников. Вклад инвестора местные жители высоко оценили, отметив, что «в район приходит много инвесторов, но это первый, кто доехал до Хамитово».

«Наше село живет по-настоящему полной жизнью, развивается, здесь есть лесная промышленность, большая школа, детский сад, медпункт, библиотека. В этом году трое из наших выпускников окончили школу на золотую медаль и набрали высокие баллы на ЕГЭ. В учебном заведении работает очень сильный коллектив, поэтому это очень своевременный подарок за их плодотворный труд, — отметила Фируза Гадельшина. — Для нас очень радостно, что компания уделяет равное внимание всем населенным пунктам района. Именно благодаря компании „Салаватское“ сейчас в районе решаются многие вопросы социальной сферы. В район приходит много инвесторов, но это первый, кто доехал до нашего Хамитово. Поэтому мы очень им благодарны».