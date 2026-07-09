«Салаватское» благоустроило самое отдаленное село Абзелиловского района

Компания уже благоустроила территорию 4 школ, двух детских садов и участок центральной районной больницы. Сейчас «Салаватское» ждут практически в каждом населенном пункте муниципалитета. Теперь «зеленый десант» добрался до самого отдаленного из них — села Хамитово.
Село расположено в окружении гор, на берегу реки Кага. Это место практически нетронуто цивилизацией: из-за горной местности сюда еще не дошел газ, к селу ведет грунтовая дорога. В этом живописном уголке природы сельчане живут степенно и мирно, своим трудом. Именно сюда компания «Салаватское» привезла свой «зеленый десант».
Несмотря на затяжной дождь с утра, на экологическую акцию собралось более 100 человек. Коллектив компании на субботник приехал не с пустыми руками — они привезли саженцы хвойных деревьев и многолетних цветов для всех учреждений Хамитовского сельсовета. Подарки руководителям организаций торжественно вручил директор «Салаватское» Тагир Бахтигареев. Несколько саженцев гортензии сразу же были высажены на территории школы. К новому учебному году их яркие цветы будут радовать школьников. Вклад инвестора местные жители высоко оценили, отметив, что «в район приходит много инвесторов, но это первый, кто доехал до Хамитово».
«Наше село живет по-настоящему полной жизнью, развивается, здесь есть лесная промышленность, большая школа, детский сад, медпункт, библиотека. В этом году трое из наших выпускников окончили школу на золотую медаль и набрали высокие баллы на ЕГЭ. В учебном заведении работает очень сильный коллектив, поэтому это очень своевременный подарок за их плодотворный труд, — отметила Фируза Гадельшина. — Для нас очень радостно, что компания уделяет равное внимание всем населенным пунктам района. Именно благодаря компании „Салаватское“ сейчас в районе решаются многие вопросы социальной сферы. В район приходит много инвесторов, но это первый, кто доехал до нашего Хамитово. Поэтому мы очень им благодарны».
Директор компании «Салаватское» Тагир Бахтигареев отметил, что этот субботник — часть комплексной программы социально-экономической поддержки района.
«Экологическое направление — это наш стандарт. Поэтому мы решили организовать экологическую акцию по очистке берегов реки Кага. Мы разовые акции не проводим, надеюсь, что и в деревне Хамитово она станет традиционной. Для нас крайне важно поддерживать статус экологически ответственного предприятия. Мы видим, как меняется отношение населения: если в прошлом году было много вопросов, то сейчас благодаря открытости и активной работе нам удалось добиться позитивного настроя, взаимопонимания и создать благоприятную атмосферу», — сказал Бахтигареев.
На уборку береговой линии реки Кага вышли коллективы социальных учреждений сельского поселения, ученики Хамитовской школы. Сразу заметно, что сельчане очень трепетно и бережно относятся к природе, здесь не было ни одного окурка. Лишь местами у водоема виднелись пни и стволы засохших деревьев.
Активное участие в субботнике принимал представитель Наблюдательного совета по мониторингу деятельности компании «Салаватское» Халиль Рахматуллин. По его словам, благодаря таким мероприятиям у людей возрастает доверие к недропользователю.
«Чистота начинается нас с самих, если мы будем сами беречь природу, она ответит нам тем же. Поэтому приятно видеть, что компания не только выполняет свои социальные обязательства, но и проводит экологические акции, призывая местных жителей заботиться о природе. Она строит спортивные комплексы, ремонтирует детские сады и школы, создает новые детские площадки. Всё это в совокупности укрепляет доверие к недропользователю. И это правильно, потому что компания уже доказала свою социальную и экологическую ответственность», — говорит Халиль Рахматуллин.
В ближайшее время компания «Салаватское» планирует провести экологические акции на реках и озерах района. В этом году недропользователь запланировал выпуск 10 тысяч мальков в приток реки Белой. Также планируется проведение акции «Кизил, живи!», направленной на очистку берегов реки Кизил.
Напомним, ранее «Салаватское» организовало озеленение школ и детских садов в селах Баимово и Аскарово. Кроме того, компания высадила более 14 тысяч сосен для восстановления лесов и 80 елей в Елимбетово в честь 80-летия Победы.
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