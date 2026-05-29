В Башкирии недропользователь запустил акцию по озеленению территорий школ

В Абзелиловском районе Башкирии компания «Салаватское» запустила акцию по озеленению территорий школ и детсадов. Благотворительные мероприятия уже прошли в трех учреждениях района.
Первым «зеленый десант» приземлился в школе села Баимово Абзелиловского района. Здесь, возле памятника Учителю, коллектив «Салаватского» совместно с педагогами и выпускниками 11-го класса высадил 49 кустов гортензий. Выбор пал на эти растения потому, что они хорошо растут в местном климате, живут долго и выделяют много кислорода.
«Очень рады принять участие в благоустройстве прекрасной школы. Надеемся, что гортензии приживутся и будут радовать глаз всех баимовцев», — сказал директор «Салаватского» Тагир Бахтигареев.
Идея озеленить территорию школы была давней мечтой коллектива. Директор школы Зиля Зарипова рассказала, что памятник появился несколько лет назад, однако планы по благоустройству участка остались лишь на бумаге из-за нерешённых инфраструктурных вопросов. По решению «Салаватского» проект получил поддержку: компания профинансировала покупку саженцев, удобрений и торфа и помогла воплотить задумку.
Экологическая миссия компании продолжилась в новой полилингвальной школе «Хазина» в селе Аскарово. Здесь пришкольный участок значительно больше, поэтому руководство «Салаватского» намеренно расширило ассортимент. Результат акции впечатляет — у входа в школу теперь красуются туи, хосты, ели и гортензии.
«Всё это делается ради учеников. Пусть школа становится уютнее и красивее с каждым годом», — отмечает руководитель компании.
Компания здесь уже второй год проводит благоустройство территории. Осенью прошлого года на участке детского сада, расположенного в одном здании с полилингвальной школой, коллектив недропользователя высадил 32 гортензии. По словам директора школы Васили Абсадиевой, несмотря на сложные погодные условия, все саженцы прижились. Теперь и эти деревья станут украшением нового корпуса и создадут уютный зелёный уголок для более чем 1000 учеников, которые придут в школу в сентябре, уверена директор учебного заведения.
Недропользователь сделал полезный подарок и детскому саду «Миляш» в селе Аскарово. На территории дошкольного учреждения высадили шесть видов декоративных кустарников и цветов: жасмин, спирею, розы, гортензию, астильбу и дёрен.
«В этом детсаду мы занимаемся благотворительностью уже не в первый раз. Перед Новым годом мы подарили ребятам чудесную новогоднюю ёлку. А теперь предложили на выбор саженцы для участка», — говорит Тагир Бахтигареев.
Родители и воспитатели детсада поблагодарили компанию за щедрый подарок и высоко оценили ее подход к благотворительности. Как отметил директор «Салаватского», суть этого подхода проста: «Вкладываясь в детей, компания вкладывается в будущее страны и республики».
В ближайшее время «Салаватское» планирует помочь благоустраивать территории и другим школам и детским садам района.
Напомним, компания «Салаватское» с первых дней работы в Абзелиловском районе провела несколько экологических акций. Например, в рамках акции «Кизил, живи!» были очищены берега реки Большой Кизил, посажены 80 елей к 80-летию Победы в селе Елимбетово. Помимо этого, недропользователь приступил к работам по компенсационному лесовосстановлению. На сегодня компания высадила более 14 тысяч сосен.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.