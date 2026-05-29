В Башкирии недропользователь запустил акцию по озеленению территорий школ

В Абзелиловском районе Башкирии компания «Салаватское» запустила акцию по озеленению территорий школ и детсадов. Благотворительные мероприятия уже прошли в трех учреждениях района.

Первым «зеленый десант» приземлился в школе села Баимово Абзелиловского района. Здесь, возле памятника Учителю, коллектив «Салаватского» совместно с педагогами и выпускниками 11-го класса высадил 49 кустов гортензий. Выбор пал на эти растения потому, что они хорошо растут в местном климате, живут долго и выделяют много кислорода.

«Очень рады принять участие в благоустройстве прекрасной школы. Надеемся, что гортензии приживутся и будут радовать глаз всех баимовцев», — сказал директор «Салаватского» Тагир Бахтигареев.

Идея озеленить территорию школы была давней мечтой коллектива. Директор школы Зиля Зарипова рассказала, что памятник появился несколько лет назад, однако планы по благоустройству участка остались лишь на бумаге из-за нерешённых инфраструктурных вопросов. По решению «Салаватского» проект получил поддержку: компания профинансировала покупку саженцев, удобрений и торфа и помогла воплотить задумку.