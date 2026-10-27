В Башкирии геопарк «Торатау» организует наблюдение за Солнцем

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе геопарка «Торатау», все желающие смогут рассмотреть солнечные протуберанцы в телескоп Coronado SolarMax II 90, в котором работает чрезвычайно сложная уникальная система фильтрации. Перед объективом расположен интерференционный узкополосный резонатор Фабри-Перо, дающий полосу пропускания световых волн всего < 0,7 Ангстрем в линии водорода (H-альфа), узком видимом диапазоне, — это позволяет наблюдать детали хромосферы на диске Солнца и обеспечивает высочайший контраст изображения.
Верхотор — старинное горнозаводское село, сохранившее атмосферу дореволюционной России. Его история неразрывно связана с медеплавильным заводом, построенным здесь в 1759 году. Кроме развалин завода, стены которого были свидетелями Пугачевского восстания, здесь можно посмотреть двухвековой Богородице-Казанский храм, плотину-ровесницу села и кирпичный мост через реку Тор, построенный в 1855 году.
Участие в мероприятии бесплатное (6+)
Ранее мы рассказывали, как Воскресенское и Верхотор становятся туристическими центрами Башкирии.
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