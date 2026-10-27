Садоводам Башкирии напомнили, как правильно укрыть розы на зиму

Какие розы можно не укрывать
Парковые розы и флорибунды — самые неприхотливые. В регионах со схожим с Подмосковьем климатом их не укрывают. Достаточно обрезать на нужную высоту и с приходом холодов нагнуть к земле. Если температуры опускаются ниже -20, рекомендуется укрыть геотекстилем плотностью не менее 60 единиц, поделилась в интервью URA.RU садовый блогер Екатерина Весна.
Чайно-гибридные розы: когда подрезать
Самые капризные — чайно-гибридные розы. Их обрезают после листопада, примерно за две недели до заморозков. Бояться, что роза даст побеги в холод, не стоит.
Как укрыть, чтобы не сопрела
Надежный способ — создать вокруг растения воздушное пространство. Укрывной материал наматывают плотно, оставляя каркас — опору или деревянный домик, который защитит от снежных сугробов. Если схода снега нет, достаточно колышков в 10-15 см от ствола и геотекстиля сверху — получится кокон с обменом воздуха. Укрывать цветок желательно при температурах ниже -5.
Плетистые розы снимают с опоры, укладывают близко к земле, прижимают дугами и накрывают двумя слоями ткани или готовым чехлом.
Почему не стоит засыпать опилками
Эксперты не рекомендуют засыпать розы песком или опилками — в них любят зимовать мыши. Лучше использовать воздушный способ или ведра с отверстиями.
Что делать с больными листьями
При укрытии обязательно убирать больные листья. Побеги с коричневыми пятнами и признаками бактериальных заболеваний вырезают. Поврежденные листья не отправляют в компост — их вывозят за пределы участка или сжигают с соблюдением норм пожарной безопасности.
Штамбовые розы
Их сажают с наклоном, чтобы при пригибании не сломать прививку. Постепенно, до морозов, растение пригибают к земле дугами, сверху накрывают каркасом. Можно аккуратно приподнять вилами и наклонить сбоку — под снегом роза прекрасно перезимует.
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