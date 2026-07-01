Уфу украсили 900 тысяч однолетних цветов

Уфимский «Горзеленхоз» отчитался о летней посадке цветов. В начале мая сотрудники крупного городского предприятия жилищно-коммунальной сферы планировали высадить 900 тысяч однолетних цветов и 26 тысяч многолетних. По первому пункту — стопроцентное выполнение, по второму — пока в процессе (чуть более 10 тысяч). Об этом на оперативном совещании сообщил директор предприятия Фидарис Лукманов.

Коммунальная служба обновляет зеленый фонд Уфы. В рамках акции «Зеленая Башкирия» в весенний период в муниципальном лесопитомнике подготовлено к высадке более 43 тысяч саженцев деревьев и кустарников, из которых администрациям районов города передали 1621 штуку. В парках и скверах высадили 261 дерево и 1470 кустарников, а в городских лесах — около 12 тысяч сеянцев березы и сосны.

Осенью на территориях общественных пространств планируется высадить 96 деревьев и более 105 тысяч кустарников, а в городских лесах — свыше восьми тысяч сеянцев сосны.

На следующий год для украшения Уфы планируют использовать 100 тысяч луковичных растений — тюльпанов и нарциссов. При выделении дополнительного финансирования их высадят уже в октябре этого года. Также в планах — приобрести по 10 тысяч сеянцев белого дерена и пузыреплодника для доращивания в лесопитомнике и их дальнейшей высадки вдоль красных линий города.

Ранее «Башинформ» сообщал, что из перестойных тополей в Уфе вырежут парковые скульптуры.