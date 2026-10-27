Россиянам рассказали, как ИИ-обработка фото способна навредить психике

Человек привыкает смотреть на идеализированную версию себя и начинает воспринимать её как реальную, но пока недостижимую. Это приводит к тому, что он стремится «казаться», а не «быть», демонстрируя в соцсетях образ, не соответствующий действительности.

Со временем разрыв между идеальной картинкой и реальностью вызывает депрессивные мысли и ощущение неудовлетворённости, рассказало 1obl.ru.

Ранее певец из Уфы создал первый клип на башкирском языке с помощью нейросетей.