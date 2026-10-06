Певец из Уфы создал первый клип на башкирском языке с помощью нейросетей

Певец из Уфы Наиль Тимербаев (Nail Bashstyle) создал клип на башкирском языке с помощью нейросетей. Видео выглядит как настоящее, но в нём нет ни одного живого кадра. Это первый «цифровой» клип на башкирской эстраде, рассказал «Башинформу» уфимец.

Песня на башкирском языке называется «Ял бир инде» («Дай мне отдохнуть»).

В своем проекте Наиль старался показать, как новые технологии могут развивать родные языки и музыку.

«Многие артисты сегодня используют ИИ при создании клипов. Они снимают себя на камеру, чтобы все получилось в такт, а нейросеть меняет всё остальное. Мне это показалось типичным. Я решил проверить, сможет ли свежая нейросеть Seedance 2.5 сама спеть на башкирском, если дать ей отрывок песни. И она справилась: губы попадают в такт словам, — говорит Наиль Тимербаев. — Раньше клип такого уровня требовал съёмочной группы и большого бюджета, а сейчас артист из региона может сделать его сам».

В создании клипа артисту помогли 12 лет опыта в видеосъёмке и монтаже.

«ИИ — это не волшебная кнопка. Не все так легко получается, нейросеть то пыталась заставить меня плакать, то вздыхать в каждом кадре, а двоих людей в одном кадре вообще отказывалась генерировать. Поэтому некоторые сцены я собирал монтажом, по отдельным кадрам. Здесь помогли мне 12 лет опыта в видеосъёмке и монтаже: без насмотренности такой клип не собрать», — подытожил певец.

Ранее певицы из Башкирии приняли участие в международном фестивале-конкурсе.