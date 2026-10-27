Башкирский город победил в федеральном конкурсе «Территория впечатлений»

Бирск занял первое место в этом конкурсе, сообщили в администрации Бирского района Башкирии.
За победу в пяти номинациях боролись более 40 команд из 20 регионов. Бирский купеческий клуб участвовал в номинации «Территория-открытие», предназначенной для малых городов с высоким туристическим потенциалом.
Биряне представили на конкурс программу корпоративного тура для IT-компаний, сочетающего решение деловых задач с тимбилдингом и иммерсивной программой, основанной на трех эпохах истории Бирска. Тур назвали «Бирск. Перезагрузка в старинном городе». По итогам отборочных туров и полуфиналов обошли большинство номинантов и попали в тройку лидеров — вместе Таганрогом и Когалымом.
«Наша команда, в которую вошли Александр Старков, Дмитрий Чиглинцев и Сергей Швецов, представила проект в финале конкурса в Москве. Защиты оценивало жюри, состоящее из топ-менеджеров IT- и телеком-компаний, ивент-специалистов и экспертов в сфере делового туризма. По итогам финала Бирск стал победителем в номинации „Территория-открытие“. Это открывает Бирскому креативно-туристическому кластеру дверь на рынок MICE-туризма и возможность работать с широким спектром столичных компаний», — подчеркнули в администрации Бирского района.
Ранее Башинформ сообщил о том, что «Российская креативная неделя — Евразия» впервые пройдет в Уфе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.