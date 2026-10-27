Башкирский город победил в федеральном конкурсе «Территория впечатлений»

Бирск занял первое место в этом конкурсе, сообщили в администрации Бирского района Башкирии.

За победу в пяти номинациях боролись более 40 команд из 20 регионов. Бирский купеческий клуб участвовал в номинации «Территория-открытие», предназначенной для малых городов с высоким туристическим потенциалом.

Биряне представили на конкурс программу корпоративного тура для IT-компаний, сочетающего решение деловых задач с тимбилдингом и иммерсивной программой, основанной на трех эпохах истории Бирска. Тур назвали «Бирск. Перезагрузка в старинном городе». По итогам отборочных туров и полуфиналов обошли большинство номинантов и попали в тройку лидеров — вместе Таганрогом и Когалымом.

«Наша команда, в которую вошли Александр Старков, Дмитрий Чиглинцев и Сергей Швецов, представила проект в финале конкурса в Москве. Защиты оценивало жюри, состоящее из топ-менеджеров IT- и телеком-компаний, ивент-специалистов и экспертов в сфере делового туризма. По итогам финала Бирск стал победителем в номинации „Территория-открытие“. Это открывает Бирскому креативно-туристическому кластеру дверь на рынок MICE-туризма и возможность работать с широким спектром столичных компаний», — подчеркнули в администрации Бирского района.

Ранее Башинформ сообщил о том, что «Российская креативная неделя — Евразия» впервые пройдет в Уфе.