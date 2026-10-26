Жителям Башкирии предложили создать образ юбилейного Салавата

Юбилейную дату город Салават отметит в 2027 году. Как заявили в администрации, праздник должен получиться не только масштабным, но и узнаваемым, стильным и душевным.

Принять участие в конкурсе могут все желающие: жители города, дизайнеры, художники, студенты профильных специальностей и творческие коллективы. Предлагается создать логотип, выбрать цветовую гамму, шрифты и другие элементы оформления, которые будут использоваться при подготовке ко Дню города и другим юбилейным мероприятиям.

Победившая работа ляжет в основу брендбука и будет украшать город в течение всего юбилейного года.

Срок сдачи работ: до 29 декабря 2026 года.

Куда отправлять заявки: на электронную почту otdel.kultury13@mail.ru.

Подробные условия конкурса прописаны в официальном положении. Прием работ уже открыли.

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