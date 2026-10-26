Минпромторг России высоко оценил заслуги Башкирии

На прошедшем в Санкт-Петербурге Координационном совете по промышленности из рук главы ведомства Антона Алиханова и. о. премьер-министра правительства РБ Александр Шельдяев получил медаль имени В. В. Бойцова за вклад в стандартизацию и управление качеством в целях обеспечения безопасности.
«Это признание работы всей нашей команды — начиная от руководства республики и завершая рабочими на производствах. Каждый вносит свой вклад в то, чтобы наши заводы развивались и укрепляли технологическую самостоятельность страны. Важно не просто произвести продукт, но и гарантировать его надежность, обеспечить безопасность людей, сохранить доверие к отечественным товарам. Спасибо всем, с кем довелось и доводится работать. Продолжаем двигаться вперед — ради наших предприятий, республики и страны», — сообщил Александр Шельдяев.
Ранее Александр Шельдяев рассказал, как Башкирия развивает беспилотную авиацию.
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