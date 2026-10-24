Александр Шельдяев рассказал, как Башкирия развивает беспилотную авиацию

«Напомню, республика входит в тройку лидеров федерального рейтинга „дронификации“. Мы выстроили слаженную систему. Готовим кадры, — поделился Александр Шельдяев. — Специализированные классы работают в 20 школах, в Уфимском колледже радиоэлектроники запустили центр практической подготовки. Развиваем собственное производство беспилотников, двигателей и комплектующих, создаём решения на базе ИИ, совершенствуем автономную навигацию и защищённую связь».
Также он рассказал, что в 2025 году открыли научно-производственный центр площадью 10 тысяч квадратных метров. Сегодня в нём активно работают 24 компании-резидента, где уже ведутся исследования по 20 проектам.
Активно применяется БПЛА и в гражданских сферах. В прошлом году число полётов беспилотников в республике увеличилось в полтора раза и превысило 7 тысяч. Их используют для контроля инфраструктуры, картографирования и мониторинга сельского хозяйства.
В Башкирии строится полигон «Зауралье» площадью более 35 тысяч кв. км для испытаний новых систем и сценариев полёта. Проект получил одобрение президента России.
«Словом, в беспилотной авиации Башкортостану есть чем поделиться. Предложил коллегам продолжить разговор на Российском промышленном форуме, который пройдет в Уфе 18–20 ноября», — резюмировал и. о. премьер-министра.
Ранее мы сообщали, что вице-премьера Башкирии Рустама Муратова наградили в Москве. Министр экономического развития России Максим Решетников вручил ведомственные награды представителям органов власти субъектов Российской Федерации.
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