Вице-премьера Башкирии Рустама Муратова наградили в Москве

Министр экономического развития России Максим Решетников вручил ведомственные награды представителям органов власти субъектов Российской Федерации.

Церемония состоялась 23 октября в Москве в рамках IV съезда министров экономического развития субъектов РФ. Награды вручили за вклад в достижение целей и задач социально-экономического развития регионов.

Одну из наград - Благодарность министра экономического развития России вручили первому заместителю премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министру экономического развития и инвестиционной политики региона Рустаму Муратову.

«За каждым результатом в экономике региона стоит конкретная работа: привлечение инвестиций, запуск новых производств, поддержка предпринимателей, создание рабочих мест. Именно на региональном уровне федеральные меры поддержки превращаются в реальные проекты. Сегодня наша общая задача — обеспечить новый инвестиционный цикл, повысить эффективность действующих инструментов развития и создать условия для устойчивого роста региональных экономик. Многое здесь зависит от профессионализма и инициативы региональных команд. Сегодня мы отмечаем коллег, которые вносят значимый вклад в решение этих задач», — подчеркнул Максим Решетников.

IV съезд министров экономического развития субъектов Российской Федерации прошёл на площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Участники обсудили запуск нового инвестиционного цикла, реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса, поддержку предпринимательства, повышение эффективности инструментов регионального развития и другие вопросы социально-экономической политики.