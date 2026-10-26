Юрист объяснила, что делать с сим-картой умершего родственника

Как поделилась адвокат Анна Аржанникова в беседе с URA.RU, если номер покойного нужен (например, к нему привязаны важные аккаунты), его можно переоформить в салоне оператора. Понадобятся паспорт, свидетельство о смерти владельца и, возможно, документы о праве на наследство или родстве. Если же необходимости в дополнительной симке нет, договор лучше расторгнуть, предварительно отвязав его от банковских счетов, Госуслуг и мессенджеров – это защитит данные от мошенников.

По информации эксперта, задолженность по договору связи переходит к наследникам, но только в пределах стоимости полученного имущества. Если расчетный период не закончился, а оплата уже внесена, часть средств можно вернуть – для этого нужно обратиться в салон оператора с заявлением и документами.

Использование сим-карты умершего для доступа к его банковским счетам, аккаунтам на Госуслугах и другим приложениям может быть расценено как неправомерный доступ к охраняемой законом информации и повлечь уголовную ответственность. Судебная практика знает случаи, когда такие действия приводили к спорам наследников о хищении денежных средств.

Ранее в Башкирии вычислили базу телефонных аферистов.