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16:22 (UTC+5), 26 Октября 2026

Юрист объяснила, что делать с сим-картой умершего родственника

После смерти близкого человека его сим-карта может стать источником юридических и финансовых проблем. Просто оставить номер себе — рискованно: по закону абонент обязан сообщать оператору об изменении данных, и если при верификации обнаружится несовпадение, услуги могут приостановить.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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Как поделилась адвокат Анна Аржанникова в беседе с URA.RU, если номер покойного нужен (например, к нему привязаны важные аккаунты), его можно переоформить в салоне оператора. Понадобятся паспорт, свидетельство о смерти владельца и, возможно, документы о праве на наследство или родстве. Если же необходимости в дополнительной симке нет, договор лучше расторгнуть, предварительно отвязав его от банковских счетов, Госуслуг и мессенджеров – это защитит данные от мошенников.

По информации эксперта, задолженность по договору связи переходит к наследникам, но только в пределах стоимости полученного имущества. Если расчетный период не закончился, а оплата уже внесена, часть средств можно вернуть – для этого нужно обратиться в салон оператора с заявлением и документами.

Использование сим-карты умершего для доступа к его банковским счетам, аккаунтам на Госуслугах и другим приложениям может быть расценено как неправомерный доступ к охраняемой законом информации и повлечь уголовную ответственность. Судебная практика знает случаи, когда такие действия приводили к спорам наследников о хищении денежных средств.

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