В Башкирии вычислили базу телефонных аферистов

Как сообщили в МВД по РБ, в результате совместной операции сотрудников бюро специальных технических мероприятий министерства и регионального управления ФСБ задержан один из ключевых участников преступной схемы — 19-летний житель Пермского края.

Молодой человек обеспечивал бесперебойную работу аферистов, используя специальное оборудование и множество сим-карт – около 450 штук было изъято при обыске. Это позволяло злоумышленникам совершать массовый обзвон граждан по всей России с подменой номера телефона. Выдавая себя за сотрудников банков или государственных служб, мошенники выманивали у людей их сбережения.

Кроме того, в феврале текущего года фигурант купил в социальной сети виртуальную карту, оформленную на подставное лицо. С ее помощью преступники пытались скрыть следы хищения денежных средств.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу и дал признательные показания. В отношении него возбуждены уголовные дела. Правоохранители продолжают масштабную операцию по поиску остальных членов преступной схемы.