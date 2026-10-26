В Уфе спасатели освободили палец женщины от впившегося кольца

Спасатели не стали пытаться снять украшение силой, чтобы не травмировать пострадавшую. На выручку пришел гравер: с помощью специального инструмента кольцо было аккуратно срезано. Палец удалось освободить, медицинская помощь не потребовалась — всё обошлось благополучно.
В пресс-службе управления гражданской защиты города напомнили, что если палец распух, а украшение не снимается, не стоит терпеть боль и пытаться снять его силой, используя подручные средства. Это может привести к серьезной травме. Обязательно нужно обратиться к профессионалам.
Ранее в Уфе спасатели вытащили водителя из разбитой машины.
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